Латвия анонсировала "железный занавес" между Россией и Прибалтикой

При этом Рига признает зависимость от Москвы в энергетике

Прибалтийские страны и Россию разделит "железный занавес". Такое заявление сделала премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

По утверждению политика, "мы понимаем, что в будущем будет создан железный занавес между странами Прибалтики и Россией и Белоруссией". Конкретных сроков или подробностей этого плана она не раскрыла.

При этом Силиня признала, что Латвии до сих пор не удается гарантировать собственную независимость от российских нефти и газа, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что власти Литвы запретили посадку и высадку пассажиров российских поездов на железнодорожных станциях "Кена" ("Кяна") и "Кибартай". Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков назвал это очередным русофобским проявлением и стремлением Вильнюса "выслужиться перед своими заокеанскими хозяевами".

При этом в январе неожиданный визит президента России Владимира Путина в Калининград встревожил Европу. Британские журналисты сочли, что российский лидер насмехался над странами Балтии, пролетая рядом с Эстонией и огибая берега Латвии и Литвы на своем самолете "Летающий Кремль".

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