ФСБ раскрыла в Петербурге группу проукраинских радикалов. Что известно

По данным ФСБ, задержанные планировали отравить продукты

Более тысячи человек - военных и гражданских - в зоне проведения спецоперации и на новых российских территориях могли стать жертвами масштабного теракта. Четверо жителей Санкт-Петербурга, которые уже задержаны управлением ФСБ, планировали отравить высокотоксичным ядом груз гуманитарной помощи, который готовился к отправке из Петербурга в Мариуполь в ближайшие дни.

Группировку террористов контролировали кураторы запрещенной в России украинской группировки "РДК" - они передали петербургской ячейке отравляющее вещество в мешке весом около 20 килограммов.

Как сообщает ряд СМИ, контролировать груз предполагалось через GPS -трекер, а встретить его в Мариуполе должны были волонтеры "Батальона Эспаньола". Оно объединяет футбольных болельщиков из разных городов России. Руководители "Эспаньолы" впоследствии также должны были быть уничтожены.

Двое из четверых уже признали вину. Задержанные рассказали, что действовали за обещанное вознаграждение. Перед планированием теракта они выполняли и другие поручения украинских кураторов: снимали, фиксировали и передавали геопозиции объектов топливо-энергетического комплекса и оборонной промышленности на территории города и области, корректируя таким образом работу вражеских беспилотников.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Участие в деятельности террористической организации". Подозреваемые арестованы до 27 апреля. Членам ячейки может грозить до 20 лет лишения свободы.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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