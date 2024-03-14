Армения ответила на предложение подумать над членством в ЕС

Европарламент выступил за углубление отношений с Ереваном

У правительства Армении есть политическая воля углублять отношения с Евросоюзом. Такое заявление сделал в четверг, 14 марта, глава армянского кабмина Никол Пашинян.

Политик прокомментировал резолюцию Европарламента, в которой депутаты рекомендовали исполнительным структурам интеграционного объединения укрепить отношения Евросоюза с Арменией на фоне ее решения выйти из Организации Договора о коллективной безопасности ОДКБ.

При этом в армянском парламенте заявили "Известиям", что Ереван продолжает посылать Москве сигналы о пересмотре внешнеполитического курса, однако окончательное решение по поводу возможной заявки на членство в Евросоюзе пока не принято.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит поддерживать контакты с Ереваном, чтобы прояснять ситуацию насчет членства Армении в ОДКБ — в этом направлении предстоит большая работа.

Начальник генерального штаба Вооруженных сил Армении Эдвард Асрян отказался отвечать на вопрос, к чему может привести выход страны из ОДКБ, сославшись на то, что это "является тайной".

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