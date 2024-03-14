Три страны ЕС отвергли идею покупки боеприпасов для ВСУ на доходы от активов России

Евросоюз обсуждает варианты действий с замороженными российскими активами

Венгрия, Мальта и Люксембург высказались против использования доходов от замороженных российских активов для закупки боеприпасов Киеву. Об этом в четверг, 14 марта, рассказал информированный источник.

Как заявил собеседник Politico, представители этих трех европейских государств не разделяют идею целесообразности покупки снарядов для украинской армии на деньги, полученных от заблокированных в Евросоюзе активов России.

Агентство Bloomberg также отмечало, что план Евросоюза использовать доходы от замороженных активов РФ в размере 3 миллиардов евро для помощи Украине может встретить сопротивление со стороны ряда стран. Люксембург, Мальта и Ирландия потребовали более детального анализа, а Венгрия заявила, что средства необходимо направить на восстановление Украины, но не на боеприпасы.

Ранее заместитель главы думского комитета по экономической политике Михаил Делягин заявил, что единственный фактор, который удерживает Запад от конфискации российских активов, это боязнь собственного банкротства — именно поэтому, по словам парламентария, "в рыночной экономике не воруют".

Политолог Дмитрий Орлов отметил, что России есть чем ответить на конфискацию своих активов за рубежом — как в узком смысле, так и в широком. Эксперт напомнил, что у нас тоже есть западные замороженные активы.

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