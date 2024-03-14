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В США заявили, что Украине помощи хватит на считанные недели

11:29
  • четверг
  • 14 марта 2024

В Белом доме уверены, что Киев продолжит сдавать позиции

Пакет помощи в размере 300 миллионов долларов, который выделили американцы Украине, никак не поможет Киеву. Его хватит максимум на три недели, а потом ВСУ вновь начнут терять позиции. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на советника по национальной безопасности президента США Джейка Салливана. 

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Издание указывает, что несколько сотен миллионов долларов - копейки, по сравнению с теми миллиардами, которые тратили до этого. Украинские эксперты также отмечают, что такие суммы тратятся за несколько дней. Последний пакет помощи был выделен США в 2023 году. Новый пакет будет включать артиллерийские снаряды и ракеты GMLRS для систем залпового огня HIMARS. 

Республиканское большинство в палате представителей Конгресса США не поддерживает запрос Белого дома на выделение 60 миллиардов долларов Украине. Предыдущие ассигнования уже исчерпаны. 

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