В Белом доме уверены, что Киев продолжит сдавать позиции

Пакет помощи в размере 300 миллионов долларов, который выделили американцы Украине, никак не поможет Киеву. Его хватит максимум на три недели, а потом ВСУ вновь начнут терять позиции. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на советника по национальной безопасности президента США Джейка Салливана.

Издание указывает, что несколько сотен миллионов долларов - копейки, по сравнению с теми миллиардами, которые тратили до этого. Украинские эксперты также отмечают, что такие суммы тратятся за несколько дней. Последний пакет помощи был выделен США в 2023 году. Новый пакет будет включать артиллерийские снаряды и ракеты GMLRS для систем залпового огня HIMARS.

Республиканское большинство в палате представителей Конгресса США не поддерживает запрос Белого дома на выделение 60 миллиардов долларов Украине. Предыдущие ассигнования уже исчерпаны.

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