Памфилова сообщила о готовящихся провокациях на выборах президента

ЦИК готов к трудностям

Выборы президента России проводятся при экстремальных условиях и токсичной международной атмосфере.

Об этом в четверг, 14 марта, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. В связи с этим подготовлены резервные места для голосований: 83% или более 52 тысяч разместят в стационарных зданиях, 17% (более 10 тысяч) в передвижных пунктах.

"Мы все это предусмотрели, нам, в принципе, не впервые, поэтому мы подстраховались", - сказала она, выступая с докладом о готовности к голосованию на выборах президента (цитата по РИА Новости).

Памфилова сообщила, что на выборах ожидаются провокации. В частности, за рубежом обираются организовывать акции на участках, чтобы попытаться помешать голосованию.

"Мы с этим справимся, мы к этому готовы <…> Мы должны ответить на беспочвенные обвинения своей четкой и честной работой", - сказала глава ЦИК.

Выборы президента России состоятся весной 2024 года. Голосование пройдет в течение трех дней - с 15 по 17 марта, впервые в российской истории. Путин примет участие в выборах в пятый раз, в этом году он идет как самовыдвиженец.

Бюллетени уже доставлены во все участки в каждый из 89 субъектов страны. В этом году их будет 113 574 550. Для голосования подготовлено более 94 тысяч избирательных участков.

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