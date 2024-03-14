Речь идет о мирных переговорах, которые проходили весной 2022 года

Во время мирных переговоров весной 2022 года российская делегация настаивала на отказе Киева от требования репараций и компенсаций — такое заявление сделал министр юстиции Украины Денис Малюська.

По утверждению украинского политика, "одно из главных и ключевых требований российской делегации состояло в том, чтобы мы подписали отказ от требования любых репараций и компенсаций и все наши иски в международный трибунал были бы отозваны".

Малюська заявил, что в этот момент ему стало очевидно, что Москва не собирается обсуждать тему компенсаций и "никогда не согласится платить", сообщает РБК.

Ранее в США обнародовали проект документа, согласованного в Стамбуле в апреле 2022 года российской и украинской делегациями. Проект мирного соглашения так и не был подписан — Киев сорвал дальнейший процесс урегулирования, к чему приложила руку Великобритания.

Источники рассказали, что теперь уже Польша и прибалтийские государства воспротивятся попыткам урегулирования украинского конфликта — они "инстинктивно почувствуют, что это признак того, что Запад их бросает".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"