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Минюст Украины: Россия требовала от Киева отказаться от репараций

11:37
  • четверг
  • 14 марта 2024

Речь идет о мирных переговорах, которые проходили весной 2022 года

Во время мирных переговоров весной 2022 года российская делегация настаивала на отказе Киева от требования репараций и компенсаций — такое заявление сделал министр юстиции Украины Денис Малюська.
Запад пытается найти средства для Украины

По утверждению украинского политика, "одно из главных и ключевых требований российской делегации состояло в том, чтобы мы подписали отказ от требования любых репараций и компенсаций и все наши иски в международный трибунал были бы отозваны".

Малюська заявил, что в этот момент ему стало очевидно, что Москва не собирается обсуждать тему компенсаций и "никогда не согласится платить", сообщает РБК.

Ранее в США обнародовали проект документа, согласованного в Стамбуле в апреле 2022 года российской и украинской делегациями. Проект мирного соглашения так и не был подписан — Киев сорвал дальнейший процесс урегулирования, к чему приложила руку Великобритания.

Источники рассказали, что теперь уже Польша и прибалтийские государства воспротивятся попыткам урегулирования украинского конфликта — они "инстинктивно почувствуют, что это признак того, что Запад их бросает".

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Министр юстиции Украины Денис Малюська
Министр юстиции Украины Денис Малюська
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