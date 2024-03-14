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В ФРГ объяснили укрепление экономики России нерешительностью Запада

12:01
  • четверг
  • 14 марта 2024

Санкции не оказали на Россию желаемого эффекта

Санкции против России провалились, а финансовые элиты на Западе стремятся возобновить торговые связи с Москвой в ожидании поражения Украины. К такому исходу привела нерешительность западных государств, считает журналист Габор Штайнгарт.

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В статье для издания Focus журналист высказывает мнение о том, что "Запад рассматривает конфликт как проигранный и попытается договориться с Владимиром Путиным".

На проигрышное положение Украины указывает провал экономических санкций Запада против России, а также внутренние противоречия в западных политических кругах, которые делают невозможными последующие поставки вооружений Киеву и желание иностранного бизнеса вернуться на территорию Россию, пишет Focus.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что Россия уверенно входит в пятерку стран-лидеров по объему ВВП по паритету покупательной способности, несмотря на санкции и пандемию коронавирусной инфекции. По словам политика, вопреки внешнему давлению "Россия достаточно уверено двигалась в рейтинге мировых держав".

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что загнать Россию в угол санкциями и принудительно изолировать от технологического прогресса у Запада не вышло. Однако он напомнил, что почивать на лаврах некогда — необходимо выдавать весомые и убедительные результаты по всем направлениям развития.

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