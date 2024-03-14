Самолет польского президента сломался во время визита в США

Анджею Дуде придется для возвращения домой ждать запасной борт

Самолет президента Польши сломался во время визита Анджея Дуды в США. Об этом пишет издание Interia. По информации журналистов, в правительственном Boeing-737 выявили "незначительную поломку". Однако главе государства пришлось ждать дублирующий борт, чтобы вернуться на родину.

Позднее выяснилось, что у самолета вышла из строя бортовая система мониторов экипажа. Он все же отправится в Польшу своим ходом, но без президента. А запасному борту придется делать промежуточную посадку на Азорских островах.

Не смотря на неисправность самолета, Дуда не стал изменять свои планы. Сегодня он должен прибыть в Брюссель и встретиться с генсеком НАТО.

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