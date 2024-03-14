В Белгороде объявили ракетную опасность

Удар по Грайворону - фейк
Власти Белгорода объявили ракетную опасность, местных жителей призвали по возможности оставаться дома.
Город Белгород! Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
Кроме того, власти назвали фейком удар по колонне мирных граждан в районе Грайворона.
"Идет информационная атака. В социальных сетях распространяется информация про прилёт по колонне мирных граждан в районе Грайворона. Сообщаю, что информация не соответствует действительности", - написал глава округа Геннадий Бондарев в своем telegram-канале.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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