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В Белгороде объявили ракетную опасность

12:19
  • четверг
  • 14 марта 2024

Удар по Грайворону - фейк

Власти Белгорода объявили ракетную опасность, местных жителей призвали по возможности оставаться дома.

Город Белгород! Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.

Кроме того, власти назвали фейком удар по колонне мирных граждан в районе Грайворона.

"Идет информационная атака. В социальных сетях распространяется информация про прилёт по колонне мирных граждан в районе Грайворона. Сообщаю, что информация не соответствует действительности", - написал глава округа Геннадий Бондарев в своем telegram-канале.

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