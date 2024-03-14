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Глава Курской области рассказал о попытке украинской ДРГ войти в регион

12:16
  • четверг
  • 14 марта 2024

Атака была сорвана

Украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) не прекращают попытки проникнуть на территорию Курской области в районе поселка Теткино. Об этом в четверг, 14 марта, рассказал глава региона Роман Старовойт.

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Политик подчеркнул, что российские пограничники и военнослужащие "не позволили и не позволят" им прорваться на российскую землю, сообщает РБК.

Старовойт также заявил, что "в реальном бою у врага ничего не выходит, а в информационной  борьбе отпор им должен дать каждый из нас".

Это не первая подобная попытка, предпринятая украинскими диверсантами за последние дни. 12 марта российское Министерство обороны сообщало, что подразделения ВС России и пограничной службы ФСБ сорвали попытку киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в Белгородской и Курской областях.

Комментируя массированные атаки ВСУ, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военные готовы отразить нападки противника и делают все необходимое для защиты населения.

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