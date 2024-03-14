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Медведев предложил собственную "формулу мира"

12:42
  • четверг
  • 14 марта 2024

Он раскритиковал инициативы Зеленского

Мир может быть достигнут либо при наличии взаимной воли сторон на основе разумного компромисса, либо путем капитуляции одной из сторон конфликта. Однако Киев не демонстрирует волю к мирным переговорам, отметил в четверг, 14 марта, зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
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В своем Telegram-канале политик в очередной раз подверг критике "формулу мира" президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что она внушает "неодолимое чувство брезгливости, быстро переходящее в ощущение стыда от дурного сюрреализма происходящего".

В качестве альтернативы Медведев предложил "сконструировать свою, российскую формулу, спокойную и вполне реалистичную". Она, по мнению зампреда Совбеза, должна содержать несколько пунктов.

1. Признание бывшей (далее – б.) "Украиной" поражения в военной составляющей конфликта. Полная и безоговорочная капитуляция б. "Украины" в лице неонацистской клики в Киеве. Демилитаризация б. "Украины" и запрет на создание военизированных формирований на ее территориях в будущем.

2. Признание международным сообществом нацистского характера б. киевского политического режима и проведение под контролем ООН принудительной денацификации всех органов власти б. "Украины".

3. Констатация ООН утраты б. "Украиной" международной правосубъектности и невозможности вступления без согласия России любых ее правопреемников в военные альянсы.

4. Отставка всех конституционных органов власти б. "Украины" и немедленное проведение выборов во временный парламент самоуправляемой под эгидой ООН территории б. "Украины".

5. Принятие временным парламентом законов о выплате всех положенных компенсаций России, включая выплаты родственникам погибших граждан нашей страны и выплаты за вред здоровью раненых. Установление порядка возмещения имущественного ущерба, причиненного субъектам Российской Федерации.

6. Официальное признание временным парламентом б. "Украины", что вся ее территория – это территория Российской Федерации. Принятие акта о воссоединении территорий б. "Украины" с Россией.

7. Самороспуск временного парламента. Признание ООН акта воссоединения.

Ранее спикер МИД России Мария Захарова заявила, что конференция по Украине в Швейцарии станет продолжением встреч в "копенгагенском формате", которые себя дискредитировали и зашли в тупик. Москва участвовать в этом мероприятии не намерена, даже если будет приглашена официально, подчеркнула Захарова.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что тема мирных переговоров с Киевом сейчас не актуальна — к ним нет никаких предпосылок. Что касается предложенной Киевом так называемой "формулы мира", она не имеет потенциала, а сама идея формировать формулу без участия России – это абсурд.

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