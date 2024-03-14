Российские врачи пришили мужчине палец к животу

Сложная операция понадобилась для спасения конечности

Врачи в Ноябрьске провели уникальную операцию. Они спасли пациенту руку, пришив палец к животу. Об этом пишет "МК Ямал". Мужчину привезли в приемный покой больницы после серьезного ДТП. Палец одной из рук был сильно поврежден.

Можно было просто ампутировать палец, но врачи решили сохранить мужчине конечность. Чтобы подготовить больного к операции и выиграть время, поврежденный орган пришили к животу и сделали сосудистую пластику. Таким образом в пальце сохранилось кровоснабжение.

Позднее поврежденную конечность собрали вместе. После восстановления стало понятно, что все функции руки сохранились в полном объеме. Сейчас пациент проходит курс реабилитации.

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