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Собянин: К 2030 году в Москве появится умная сеть наземного транспорта

13:03
  • четверг
  • 14 марта 2024

Транспорт будет перераспределяться в зависимости от ожиданий пассажиров

Столичный транспорт к 2030 году будет работать с помощью сервисов, основанных на умных нейросетях. Об этом на своем персональном сайте написал мэр Москвы Сергей Собянин. Он рассказал, что именно в этом направлении уже сделано, а что появится в ближайшие шесть лет.

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В городе уже действует оплата проезда по биометрии, система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, виртуальный помощник "Александра" для пассажиров. Все это значительно повысило комфорт и безопасность городского общественного транспорта.

К 2030 году в Москве должны будут появится системы с элементами беспилотного вождения. В первую очередь их протестируют на трамваях и метро. Также появится умная маршрутная сеть наземного транспорта. Информация будет регулярно обновляться на основе предсказывающей аналитики. Транспорт на маршрутах будет перераспределяться так, чтобы люди на остановках проводили как можно меньше времени. Кроме того, для электробусов появится возможность онлайн выбрать оптимальную зарядную станцию.

"Сервисы московского транспорта будут внедрены в экосистемы ведущих российских компаний", – добавил Сергей Собянин.

Реализация новой транспортной программы даст дополнительный импульс экологии столицы. Для москвичей общественный транспорт станет безопаснее, доступнее и экологичнее.

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