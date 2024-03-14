Президент Литвы заявил, что Путина в прибалтийской стране никто не боится

Российского лидера Владимира Путина не нужно бояться. Такое заявление сделал в четверг, 14 марта, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Спикер Кремля прокомментировал заявление президента Литвы Гитанаса Науседы, прозвучавшее после нападения в его стране на экс-главу Фонда борьбы с коррупцией (признан в России НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Леонида Волкова (признан в России иностранным агентом). По словам Науседы, Владимира Путина в Литве никто не боится.

В ответ на это Песков заявил, что "Путина не надо бояться, Путина надо уважать и слушать", сообщает ТАСС.

Прибалтийские государства не скрывают своего антироссийского настроя и продолжают предпринимать враждебные шаги против России. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что в будущем будет создан железный занавес между странами Балтии и Россией и Белоруссией.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин подчеркивал, что русофобия — это единственное, в чем преуспевают власти прибалтийских стран, именно в них больше, чем где-либо еще, нарушают права человека.

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