ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Не бояться, а уважать: Песков объяснил Литве, как вести себя с Путиным

13:00
  • четверг
  • 14 марта 2024

Президент Литвы заявил, что Путина в прибалтийской стране никто не боится

Российского лидера Владимира Путина не нужно бояться. Такое заявление сделал в четверг, 14 марта, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Россия предостерегла Литву от конфискации автомобилей с российскими номерами

Спикер Кремля прокомментировал заявление президента Литвы Гитанаса Науседы, прозвучавшее после нападения в его стране на экс-главу Фонда борьбы с коррупцией (признан в России НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Леонида Волкова (признан в России иностранным агентом). По словам Науседы, Владимира Путина в Литве никто не боится.

В ответ на это Песков заявил, что "Путина не надо бояться, Путина надо уважать и слушать", сообщает ТАСС.

Прибалтийские государства не скрывают своего антироссийского настроя и продолжают предпринимать враждебные шаги против России. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что в будущем будет создан железный занавес между странами Балтии и Россией и Белоруссией.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин подчеркивал, что русофобия — это единственное, в чем преуспевают власти прибалтийских стран, именно в них больше, чем где-либо еще, нарушают права человека.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.