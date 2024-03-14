Росгвардейцы вступили в бой с украинскими диверсантами в Курской области

При поддержке военных и ФСБ

Украинские диверсанты попытались прорваться в Курскую область.

В настоящий момент идет бой у поселка Теткино, атаку отражают сотрудники Росгвардии, военнослужащие и пограничники ФСБ.

Как сообщил собеседник RT, в Теткино наблюдаются перебои со связью.

"Наши танки лупят по врагам, а с их стороны к нам идут прилеты. Мы уже третьи сутки в режиме постоянного обстрела", - рассказал местный житель, добавив, что такого долгого противостояния не было за все время.

Ранее о попытке проникновения диверсантов сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Он попросил местных жителей сохранять спокойствие и не распространять недостоверную информацию.

"В реальном бою у врага ничего не выходит, а в информационной борьбе отпор им должен дать каждый из нас", - написал он в своем telegram-канале.

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