Песков разъяснил Белому дому позицию Путина по ядерному оружию

Вашингтон странно отреагировал на высказывания Путина по этой теме

Российский лидер Владимир Путин в интервью не делал заявлений о применении ядерного оружия, а лишь отвечал на соответствующие вопросы. Об этом в четверг, 14 марта, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее российский лидер дал большое интервью журналисту Дмитрию Киселеву, в котором подчеркнул, что мы "готовы применять любое оружие, в том числе и ядерное, если речь пойдет о существовании российского государства, нанесении ущерба нашему суверенитету и независимости".

Спикер Кремля пояснил, что глава государства не высказывался об угрозах применения ядерного оружия — он отвечал на вопросы интервьюера.

Что касается реакции Белого дома на интервью российского президента, Дмитрий Песков назвал ее "преднамеренным искажением контекста и нежеланием слышать президента Путина", сообщает ТАСС.

До того Дмитрий Песков, комментируя сообщения некоторых западных средств массовой информации о том, что Россия якобы была готова нанести ядерные удары по Украине в конце 2022 года, заявил, что они "из разряда рассуждалок, которые публикуются в разных газетах".

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