В Мосгоризбиркоме прошла процедура разделения ключей ДЭГ

Их два - один для шифрования, другой для расшифрования данных

Впервые на выборах президента России будет применяться дистанционное электронное голосование. Эта форма в Москве хорошо известна по другим кампаниям и стала популярной. Чтобы обеспечить защиту данных, используют специальные электронные ключи.

В Мосгоризбиркоме в четверг прошла процедура их разделения. Всего ключей два. Один для шифрования, другой для расшифрования данных. Их сгенерировали на специальном устройстве, которое в целях безопасности даже не подключено к интернету. После ключи разделили на пять носителей, которые поместили в отдельные пакеты. Под подпись их получили: руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами, зампредседателя Мосгоризбиркома, член ЦИК, глава городского округа Троицк и председатель Московской городской думы.

В воскресенье вечером после закрытия участков все они соберутся, чтобы соединить ключи вновь и получить доступ к результатам голосования.

"Все хранится надежно, в банковской ячейке, в специальном депозитарии, поэтому не надо переживать за сохранность. Традиционно мы знаем, что ни разу не было никаких проблем ни с охраной, ни с доставкой, ни с расшифровкой. За это точно не переживайте. И цифровая, и физическая защита в Москве всегда на высоком уровне", - отметил Алексей Шапошников, председатель Московской городской думы.

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