В больнице имени Юдина помогли пациентке с гигантской грыжей брюшной полости

Заболевание развивалось почти 15 лет на фоне сильного ожирения и гипертонии

Онлайн мастер-класс по герниопластике - современной методике устранения грыж - для десятков хирургов со всей страны специалисты больницы имени Юдина проводят во время реальной операции. Главная задача - обучить медиков проводить процедуру без осложнений для здоровья пациента. Благодаря большому прогрессу в этой области и переоснащению больниц сегодня это возможно даже в самых сложных случаях.

"Больница имени Юдина, ее герниоцентр - один из ведущих в России. За год здесь выполняется 2500 операций по поводу грыж брюшной стенки разных локализаций. Именно сюда к нам приезжают пациенты со всей страны по программе "Москва - столица здоровья" с самыми сложными, самыми тяжелыми случаями", - отметил Богдан Орлов, заместитель главного врача по хирургии, руководитель центра хирургического лечения грыж ГКБ им. С.С. Юдина.

Когда Наталья поступила в медучреждение, она едва могла даже ходить. Из-за спускавшейся до колен грыжи, которая развивалась у пациентки на протяжении целых 15 лет, каждый ее шаг и каждое движение были риском для жизни. В Краснодарском крае рискнуть прооперировать женщину из-за ее лишнего веса не брался никто.

В герниоцентре больницы Юдина специалистам сначала пришлось провести Наталье бариатрическую операцию по уменьшению объема желудка. За полгода она похудела на 60 килограммов. Благодаря этому несколько дней назад женщине смогли сделать и протезирующую герниопластику.

"Операцию мы выполнили из небольшого разреза, посредством чего вернули органы, которые находились снаружи, обратно в брюшную полость. А потом эту зону еще протезировали сеткой, чтобы избежать развития грыжи в последующем", - объяснил Алексей Юрий, заведующий хирургическим отделением №2, руководитель центра хирургического лечения грыж ГКБ им. С.С. Юдина.

Несмотря на экстраординарный случай, меньше, чем через неделю после операции, Наталья уже на ногах и готовится к выписке. Она не перестает благодарить специалистов больницы. Ведь они не только спасли ей жизнь, но и вернули здоровье. В том, что так оно и будет, Наталья не усомнилась ни разу с самого первого дня знакомства с клиникой и первой консультации.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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