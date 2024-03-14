Музеи Московского Кремля подготовили выставку, посвященную коллекционерам

Основой экспозиции стало собрание знатока русской истории Павла Карабанова

Его блестящее собрание в девятнадцатом веке называли второй Оружейной палатой и энциклопедией дворянского быта. Павел Карабанов - коллекционер и знаток русской истории. Он из старинного дворянского рода - и в семье из поколения в поколение передавали реликвии. Стакан с изображением герба рода Карабановых. Библия на шведском языке, которая, по семейному преданию, принадлежала Карлу XII и была трофеем Полтавской битвы.

Эти семейные реликвии, вероятно, и вызвали в Карабанове интерес к истории и страсть к собирательству. Свой музей он создавал долгие полвека. Иногда ему фантастически везло. Что-то находил в антикварных лавках. Например, золотое перо, которым Екатерина II будто бы подписывала помилования. А клад - тридцать семь древнеримских монет - на территории Кремля был найден при раскопках, когда Карабанов проходил мимо. И он сразу же выкупил его.

В коллекции есть и иконы, и рукописные книги. К примеру, Евангелие тринадцатого века на пергаменте. А еще - оружие, посуда, женские украшения. Когда о коллекции узнал Николай I, то велел приобрести ее. Но Карабанов не согласился на это при своей жизни. А вот завещание написал. В пользу императора. И фактически это единственное большое личное собрание, которое поступило в Оружейную палату.

Правда, император оставил там лишь часть коллекции, многие предметы потом оказались в разных музеях. Сейчас для выставки значительную часть вещей удалось собрать. Получилась такая реконструкция карабановского домашнего музея. Удивительно, но целый раздел здесь посвящен фальсификатам. Подделки были в собраниях каждого крупного коллекционера, не избежал их Карабанов.

В девятнадцатом веке страстными коллекционерами русской старины были многие. У графа Алексея Мусина-Пушкина вместе со "Словом о полку Игореве" сгорела практически вся его богатейшая коллекция. Но в 1809 году он подарил императору несколько вещей, которые теперь в Оружейной палате. Богатейшие собрания были у князей Оболенского и Юсупова, у известного историка и публициста Погодина. Благодаря их интересу к истории и древностям и сохранились многие реликвии.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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