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Панда Катюша встречает весну, катаясь с горки

15:04
  • четверг
  • 14 марта 2024

Диндин уже не может конкурировать с энергичной дочерью

Московский сегодня поделился видео, на котором панда Катюша осваивает новый для нее тренажер - горку.

Сначала мама показывает, как надо действовать, чтобы спортивные занятия прошли безболезненно. И только потом дочь, повторяя движения тренера, карабкается по лестнице. Переваливаясь через бревенчатые ступеньки, добирается наконец до вершины горки. Мгновение - и скользит вниз, расправив лапы, словно крылья.

Открытый вольер Катюша начала осваивать всего пять дней назад. За это время посмотреть на нее пришли уже больше 40 тысяч человек. Диндин уже не может конкурировать с энергичной дочерью - иногда засыпает прямо на вершине горки. Для неутомимой Катюши это возможность наиграться без присмотра.

Впрочем, даже если малышка не удержится на турникете и свалится на землю, ничего страшного не произойдет. В зоопарке объяснили: панды гибкие. Расстояние между позвонками у них увеличено, что создает буфер при падении.

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