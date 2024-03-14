Сооружение возводят на подконтрольной ВСУ части региона

На подконтрольной ВСУ части Запорожской области возводиться "крепость". Об этом в своем телеграм-канале написал глава ОВА Иван Федоров.

По его словам, обустраивается линия минно-взрывных заграждений, возводятся железобетонные конструкции и протягивается колючая проволока. Ранее Федоров заявлял, что Киев выделил более 34 миллионов долларов на строительство фортификационных сооружений на Запорожье. Таким образом стало понятно, что Украина строит свою собственную "линию Суровикина".

Ранее глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявлял, что Вооруженные силы России наносят превентивные удары по обороне ВСУ в Запорожье.

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