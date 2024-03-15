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Первые детские эндоскопические центры заработали в Москве

15:02
  • пятница
  • 15 марта 2024

Пилотный проект реализуется в двух больницах

В Москве начали работу первые детские эндоскопические центры для выявления заболеваний желудочно-кишечного тракта у детей.

Проект пилотный и реализуется пока в двух больницах: Морозовской и имени Башляевой. Он позволяет выявить болезнь у юных пациентов еще на ранних стадиях, а в случае острой стадии - тут же госпитализировать.

Попасть на прием можно по направлению врача-гастроэнтеролога. Сама процедура вместо нескольких дней займет всего пару часов. Делать ее будут в самых комфортных условиях. Результаты с заключением эндоскопического центра будут доступны родителям и лечащему врачу в электронной карте. 

"Это комфортные и современные условия, где возможно проведение все этих исследований под наркозом, во сне, что снижает, конечно, уровень напряжения, стресса и страха ребенка. Центры оснащены самым современным оборудованием, чтобы повысить качество диагностических процедур и как следствие в следующий период увеличить и качество лечения", - отметила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

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