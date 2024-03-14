ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трое детей ранены при обстреле Белгородской области

13:40
  • четверг
  • 14 марта 2024

ВСУ продолжают попытки нанесения ударов по российским регионам

Трое детей ранены при обстреле Белгородского района Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в четверг, 14 марта, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Человек погиб при обстреле Белгородской области
ВСУ обстреляли объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС
Мирные жители пострадали при обстреле Грайворона под Белгородом со стороны ВСУ

Как уточнил губернатор, в одном из многоквартирных жилых домов детям осколками несильно посекло ноги, госпитализация не потребовалась.

После обстрела различные повреждения выявлены в нескольких квартирах восьми многоквартирных домов, трех частных жилых домовладениях и трех хозсубъектах.

Все работники администрации и оперативных служб находятся на рабочих местах, подомовой обход продолжается, сообщается в Telegram-канале оперштаба Белгородской области.

Российская сторона уже пыталась привлечь внимание общественности к военным преступлениям киевского режима, который обстреливает мирные населенные пункты и гражданскую инфраструктуру.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что украинские военные совершили множество военных преступлений по отношению к гражданскому населению Авдеевки. Об этом известно "из свидетельств тех людей, которые находятся в относительной безопасности, в пунктах временного размещения".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Обстрел со стороны ВСУ
Обстрел со стороны ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.