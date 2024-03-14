ВСУ продолжают попытки нанесения ударов по российским регионам

Трое детей ранены при обстреле Белгородского района Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в четверг, 14 марта, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Как уточнил губернатор, в одном из многоквартирных жилых домов детям осколками несильно посекло ноги, госпитализация не потребовалась.

После обстрела различные повреждения выявлены в нескольких квартирах восьми многоквартирных домов, трех частных жилых домовладениях и трех хозсубъектах.

Все работники администрации и оперативных служб находятся на рабочих местах, подомовой обход продолжается, сообщается в Telegram-канале оперштаба Белгородской области.

Российская сторона уже пыталась привлечь внимание общественности к военным преступлениям киевского режима, который обстреливает мирные населенные пункты и гражданскую инфраструктуру.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что украинские военные совершили множество военных преступлений по отношению к гражданскому населению Авдеевки. Об этом известно "из свидетельств тех людей, которые находятся в относительной безопасности, в пунктах временного размещения".

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