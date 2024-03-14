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Стало известно, почему Путин отменил передачу активов Danone Росимуществу

14:13
  • четверг
  • 14 марта 2024

Глава государства принял такое решение 13 марта

Отмена передачи российских активов Danone Росимуществу была вызвана целесообразностью. Такое заявление сделал в четверг, 14 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В июле 2023 года 83 миллиарда обыкновенных акций "Данон Россия" и 85 тысяч акций "Данон Трейд" были переданы во временное упраавление Росимуществу. Обе компании возглавил заместитель председателя правительства Чечни, министр сельского хозяйства региона Якуб Закриев. Однако 13 марта 2024 года глава государства Владимир Путин отменил передачу Росимуществу долей французской компании в российских активах.

Дмитрий Песков, отвечая по просьбу журналистов на вопрос о причинах такого решения, призвал не выискивать тенденций, сообщает "Коммерсантъ".

Какой-то тенденции здесь быть не может, каждая ситуация рассматривается отдельно и взвешиваются все факторы, все условия и конкретная ситуация, в которой принимается решение.

После начала Россией специальной военной операции на Украине французская компания Danone сообщила о прекращении импорта в Россию продукции под брендами Evian и Alpro, а также приостановила все инвестиции и рекламные кампании в России.

Однако в апреле 2022 года компания Danone заявляла о неизменности своей позиции в отношении деятельности в России, подчеркивая, что не собирается останавливать деятельность и уходить с российского рынка.

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