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МГИК: Голосование в Москве будет обеспечено при любых обстоятельствах

13:49
  • четверг
  • 14 марта 2024

Столица готова к нештатным ситуациям в ДЭГ

Голосование в Москве будет обеспечено при возникновении любых нештатных ситуаций.

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) разработала сценарии для любых внештатных ситуаций, которые могут возникнуть на выборах президента. В частности, предусмотрено преднамеренное отключение системы онлайн-голосования или терминалов на участках, если будет замечено какое-либо вмешательство извне.

"Если система временно приостановит работу, все участки готовы к голосованию при помощи бумажных бюллетеней", – заявил зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

На всех участках установлены ящики для голосования и подготовлено необходимое для всех избирателей количество бюллетеней. Члены УИК будут вести список избирателей онлайн, чтобы исключить попытки повторного голосования, сообщается в Telegram-канале общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

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