Собянин: Кольцевой линии метро Москвы исполнилось 70 лет

В будни она перевозит около 1,2 миллиона пассажиров

Около 1,2 миллиона пассажиров перевозит по будним дням Кольцевая линия метро, которой исполнилось 70 лет. Об этом в четверг, 14 марта, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как написал Собянин в своем Telegram-канале, Кольцевая линия столичной подземки — это уникальное сочетание истории и современности. Она соединяет почти все радиальные ветки и семь из десяти железнодорожных вокзалов Москвы.

Каждая станция Кольцевой линии — объект культурного наследия регионального значения и памятник расцвета архитектуры сталинского ампира. При этом на линии всегда использовались только самые современные технологии. Так, в 1950-х годах здесь впервые в метро появился автоинформатор, в 1960-х — система АРС-АЛС, автоматическая локомотивная сигнализация с автоматическим регулированием скорости. А в 1970-х годах машинисты линии начали работать без помощников.

Сейчас по Кольцевой линии курсируют современные составы "Москва-2020". Полностью обновлена автоматика и телемеханика движения поездов, что позволило сократить интервал между поездами в часы пик до полутора минут.

Ранее Сергей Собянин объявил о выходе на линии нового поколения поездов метро "Москва-2024". Замоскворецкая линия метро всегда была очень популярной: ей пользуются в день 900 тысяч пассажиров. Именно на ней начали курсировать новые поезда. Первый такой поезд отправился из старейшего электродепо Замоскворецкой линии — "Сокол".

Продолжается строительство станции "Новаторская" Троицкой линии метро, ее готовность превысила 80%. Завершатся основные работы до конца года, после чего "Новаторская" станет ключевым пересадочным узлом Троицкой линии.

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