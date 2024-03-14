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ОКР пообещал не бойкотировать Олимпиаду 2024 года в Париже

14:38
  • четверг
  • 14 марта 2024

Однако поддержать российских участников комитет не сможет из-за нейтрального статуса

Олимпийский комитет России не будет бойкотировать Олимпиаду 2024 года в Париже и всегда поддерживает участие российских атлетов в соревнованиях. Такое заявление сделал руководитель ОКР Станислав Поздняков.

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Как подчеркнул Поздняков, "мы всегда поддерживаем участие российских олимпийцев на этих соревнованиях, но исключительно на недискриминационных, на равных условиях со всеми спортсменами мира".

При этом глава ОКР напомнил, что комитет несет ответственность и защищает интересы олимпийской команды России. Однако, с точки зрения юристов, нейтральные спортсмены никаким образом не подпадают под это понятие, поэтому сомнительно, что на официальном уровне будет обсуждаться поддержка атлетов, участвующих в ОИ-2024, сообщает "Интерфакс".

Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа в Париже. Паралимпиада состоится там же с 28 августа по 8 сентября. Каждая международная спортивная федерация, руководствуясь рекомендациями Международного олимпийского комитета, самостоятельно решала, допускать ли россиян и белорусов к участию в ОИ-2024. В частности, теннисистов из России и Белоруссии допустили до соревнований. Однако это возможно лишь в нейтральном статусе.

В феврале российский лидер Владимир Путин поручил Министерству спорта и Олимпийскому комитету России разработать предложения по выступлению отечественных спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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