В РПЦ предложили отказаться от соцсетей на время Великого поста

Особенно если верующие чувствуют зависимость от них

Верующим на время Великого поста лучше отказаться от социальных сетей и общения в мессенджерах. Об этом заявил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношению церкви со СМИ Вахтанг Кипшидзе, пишет ТАСС. Он подчеркнул, что тяга к соцсетям часто приобретает болезненный характер. И тогда от нее лучше избавляться.

По словам священника, каждый христианин в пост должен решить - в чем нужно себя особо ограничить. Сейчас многие больше привязаны к гаджетам, чем к вкусной еде. И эту "занозу", нужно из себя вынуть.

Великий пост у православных христиан начинается 18 марта. С 11 марта идет Масленичная или Мясопустная неделя. Когда уже нужно отказаться от мясной пищи.

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