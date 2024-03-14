Рига заявляла, что расценит это как поддержку СВО

Россиян не будут привлекать к уголовной ответственности в Латвии за участие в выборах президента России. Такое заявление в четверг, 14 марта, сделало латвийское Министерство юстиции.

Глава ведомства Инесе Либиня-Эгнере пояснила, что участие в голосовании в российском посольстве не является нарушением закона в Латвии само по себе и не влечет за собой никакого наказания.

Латвийский министр подчеркнула, что "мы не хотим устраивать международный скандал и намерены действовать как демократическое государство", сообщает РИА Новости.

Ранее власти Латвии, посетовав на невозможность запретить россиянам участвовать в выборах главы государства, решили устроить проверки документов для всех, кто захочет проголосовать на территории посольства России в Риге. В прибалтийском государстве заявили, что расценивают участие в этих выборах как проявление поддержки российской спецоперации.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин подчеркивал, что русофобия — это единственное, в чем преуспевают власти прибалтийских стран, именно в них больше, чем где-либо еще, нарушают права человека.

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