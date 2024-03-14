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Столтенберг признал использование ракет НАТО для ударов по российским кораблям

15:01
  • четверг
  • 14 марта 2024

В частности, Scalp и Storm Shadow

Удары по кораблям Черноморского флота (ЧМФ) России наносились ракетами, поставленными НАТО.

Для атаки использовались Scalp и Storm Shadow, признал генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая с ежегодным докладом о безопасности НАТО. По его словам, этот факт подтверждает важность увеличения поставок ракет Вооруженным силам Украины (ВСУ).

При этом Столтенберг не стал уточнять, кто осуществлял разведку и целеуказание при нанесении этих ударов, передает РИА Новости

Ранее в МИД России сообщили, что члены НАТО стоят за всеми госпереворотами на Украине. Инструкторы альянса не только обучали украинских бойцов, но и сами принимали участие в государственных антиконституционных переворотах.

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