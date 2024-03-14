Минфин рассказал о просьбе бизнеса засекречивать данные ради поездок в ЕС

Это касается сведений о директорах, акционерах и других лицах
Российский бизнес просил засекретить данные об отечественных компаниях и связанных с ними лицами ради сохранения возможности поездок в Европу. Об этом в четверг, 14 марта, рассказал директор департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов России Дмитрий Тимофеев.
Как отметил Тимофеев, государственные органы при принятии решений о засекречивании информации исходят из потенциального влияния возможных санкций, сообщает РБК.
Мы хотим закрыть связанные стороны, директоров, акционеров и так далее, потому что у них есть недвижимость в Европе, они хотят ездить в Европу и так далее.
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