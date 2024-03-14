Это касается сведений о директорах, акционерах и других лицах

Российский бизнес просил засекретить данные об отечественных компаниях и связанных с ними лицами ради сохранения возможности поездок в Европу. Об этом в четверг, 14 марта, рассказал директор департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов России Дмитрий Тимофеев.

Как отметил Тимофеев, государственные органы при принятии решений о засекречивании информации исходят из потенциального влияния возможных санкций, сообщает РБК.

Мы хотим закрыть связанные стороны, директоров, акционеров и так далее, потому что у них есть недвижимость в Европе, они хотят ездить в Европу и так далее.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что загнать Россию в угол санкциями и принудительно изолировать от технологического прогресса у Запада не вышло. Однако он напомнил, что почивать на лаврах некогда — необходимо выдавать весомые и убедительные результаты по всем направлениям развития.

В Соединенных Штатах признали, что президент России Владимир Путин "завершает 2023 год на триумфальной ноте". Подводя итоги года в прямом эфире, он выразил уверенность в победе своей страны в специальной военной операции. Российская экономика, несмотря на рестрикции, показала чрезвычайную устойчивость, а рубль остается сильным.

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