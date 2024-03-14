На онлайн-голосовании в Москве предусмотрели режим электронной очереди

Выборы президента пройдут с 15 по 17 марта

В Штабе по наблюдению за выборами рассказали о режиме электронной очереди в системе онлайн-голосования в Москве.

"Для того чтобы система выглядела стабильно, для того чтобы у всех была возможность проголосовать без какой-либо потери качества сигнала, картинки на экране и так далее, мы ввели систему электронной очереди. Это нормальная, штатная работа системы", – пояснил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

По его словам, подобные электронные очереди можно встретить на различных электронных торговых площадках, а также банках.

"Если вы увидели при заходе на страницу elec.mos.ru, что наблюдается высокая нагрузка, вы находитесь в электронной очереди, это значит, что система работает штатно, все хорошо, нужно немножко подождать", – добавил Артем Костырко.

Ранее сообщалось, что Московская городская избирательная комиссия разработала сценарии для любых внештатных ситуаций, которые могут возникнуть на выборах президента. На всех участках установлены ящики для голосования и подготовлено необходимое для всех избирателей количество бюллетеней.

В ЦИК в четверг сообщили о начале работы информационного центра. Именно там будут собирать и обобщать все данные о подсчете голосов.

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