На Урале ребенок отравился наркотиком

Двухлетняя девочка нашла опасное вещество дома

Маленькая девочка отравилась наркотиком на Урале. ЧП произошло в городе Полевском Свердловской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-группу городского ОВД. К ответственности скорее всего привлекут мать малышки.

Ранее появилась информация, что ребенок нашел синтетический наркотик, который принадлежал сожителю матери. Девочка попробовала вещество и получила серьезное отравление. Сейчас она в больнице в тяжелом состоянии.

Мать привлекут за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Семьей будут заниматься органы опеки.

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