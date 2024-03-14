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На Урале ребенок отравился наркотиком

15:13
  • четверг
  • 14 марта 2024

Двухлетняя девочка нашла опасное вещество дома

Маленькая девочка отравилась наркотиком на Урале. ЧП произошло в городе Полевском Свердловской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-группу городского ОВД. К ответственности скорее всего привлекут мать малышки.

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Ранее появилась информация, что ребенок нашел синтетический наркотик, который принадлежал сожителю матери. Девочка попробовала вещество и получила серьезное отравление. Сейчас она в больнице в тяжелом состоянии. 

Мать привлекут за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Семьей будут заниматься органы опеки. 

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