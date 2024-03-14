Минобороны опубликовало кадры разгрома пытавшейся прорваться через границу ДРГ

Уничтожена техника и личный состав

Кадры объективного контроля, запечатлевшие разгром украинской диверсионно-разведывательной группы у российской границы, опубликовало Минобороны России. Диверсанты пытались прорваться на российскую территорию в районе Сподарюшино Белгородской области.

Как сообщили в военном ведомстве, авиация и артиллерия ВС России нанесли по ДРГ упреждающие удары. В результате противник понес потери убитыми и ранеными: на одном видео показано уничтожение большой группы украинских военных.

Камеры запечатлели и бронетехнику, под укрытием которой боевики ВСУ пыталсиь устроить прорыв границы. На кадрах видно, как танки и БМП взрываются после атаки ударных беспилотников "Ланцет".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"