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Минобороны опубликовало кадры разгрома пытавшейся прорваться через границу ДРГ

15:19
  • четверг
  • 14 марта 2024

Уничтожена техника и личный состав

Кадры объективного контроля, запечатлевшие разгром украинской диверсионно-разведывательной группы у российской границы, опубликовало Минобороны России. Диверсанты пытались прорваться на российскую территорию в районе Сподарюшино Белгородской области.

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Как сообщили в военном ведомстве, авиация и артиллерия ВС России нанесли по ДРГ упреждающие удары. В результате противник понес потери убитыми и ранеными: на одном видео показано уничтожение большой группы украинских военных.

Камеры запечатлели и бронетехнику, под укрытием которой боевики ВСУ пыталсиь устроить прорыв границы. На кадрах видно, как танки и БМП взрываются после атаки ударных беспилотников "Ланцет".

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