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ВС России уничтожили на Украине почти 6 тысяч иностранных наемников

15:39
  • четверг
  • 14 марта 2024

Это показатель за весь период спецоперации

Российские Вооруженные силы уничтожили 5962 иностранных наемника, прибывших на Украину за время спецоперации. Такие данные в четверг, 14 марта, приводит Министерство обороны России.
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Всего на Украину прибыли 13387 иностранных наемников, уточнили в ведомстве. Больше всего их приехало из Польши — 2960 человек, из нних уже ликвидировано 1497.

Второе место по числу прибывших и уничтоженных наемников занимает Грузия — ликвидирован 561 боевик из 1042. Из 1113 американских наемников ВСУ потеряли убитыми 491 человека. Также уничтожено 422 канадских наемников из 1005.

При этом из Франции, которая на всех уровнях опровергала свое военное присутствие на Украине, прибыло 356 наемников, уничтожено — 147, сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны России.

Ранее сообщалось, что по итогам совещания, которое провел в Донецке глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, ведомство объявило в розыск более 700 воюющих в составе Вооруженных сил Украины иностранцев. Часть из них уже заочно арестованы.

После освобождения Авдеевки от ВСУ российские бойцы нашли доказательства того, что на стороне украинских националистов воевали иностранные наемники, в частности — из Канады. В одном из брошенных ВСУ помещений обнаружили неиспользованные патроны импортного производства, а в соседнем здании – склад боеприпасов из США и Чехии к 120-миллиметровым минометам.

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