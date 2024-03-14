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Путин: Россия - мировой лидер в сфере атомных технологий

15:35
  • четверг
  • 14 марта 2024

Президент дал старт строительству 7-го энергоблока Ленинградской АЭС

Россия – мировой лидер в сфере атомных технологий. Она с нуля создает атомную энергетику во многих странах за рубежом. Об этом заявил президент Владимир Путин. Его слова приводит сайт kremlin.ru.

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Глава государства в режиме видеоконференции дал старт возведению седьмого энергоблока Ленинградской АЭС. Блок планируют ввести в эксплуатацию в 2030 году. Он должен заменить те, которые постепенно выводятся из использования и повысить мощность станции.

Глава государства напомнил, что в российской атомной отрасли на 99% используют отечественные технологии.

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