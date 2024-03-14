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Четыре жителя Грайворона пострадали во время обстрела Белгородской области

15:42
  • четверг
  • 14 марта 2024

Две женщины госпитализированы

Очередной атаке ВСУ подвергся Грайворонский городской округ в Белгородской области.  подвергся повторной атаке со стороны ВСУ. Ранения получили пятеро мирных жителей, есть разрушения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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Четверо граждан пострадали в городе Грайворон. В результате прямого попадания в дом мужчина получил ушиб головы, у девушки — шоковое состояние. Они получили помощь на месте, от госпитализации отказались. Кроме того, в районную ЦРБ бригадой скорой помощи доставлены две женщины из Грайворона с осколочными ранениями. Еще один мужчина госпитализирован с осколочным ранением грудной клетки после обстрела села Козинка.

Как сообщил Гладков в Telegram, состояние всех пострадавших врачи оценивают как стабильное, средней степени тяжести. Им оказывают всю необходимую помощь. В Грайвороне в результате обстрела полностью разрушен один жилой дом, другой получил повреждения. Работают оперативные службы.

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