Собянин доложил Путину о начале строительства столичного участка ВСМ "Москва – Санкт-Петербург"

Магистраль пройдёт по территории шести субъектов федерации

Время в пути из Москвы до Санкт-Петербурга сократится до 2 часов 15 минут вместо нынешних 4 часов после ввода в строй высокоскоростной железнодорожной магистрали между двумя городами. Старт этому масштабному проекту дал сегодня по видеосвязи Владимир Путин. Президент подчеркнул - в ходе строительства хороший стимул к развитию получит целый ряд отраслей нашей экономики и будет сделан ещё один шаг в укреплении технологического суверенитета страны.

Вместо 4 - чуть больше двух часов от Москвы до Санкт-Петербурга. И всего 39 минут от столицы до Твери. Это уже не звучит как фантастика. В начале 2028 года первые пассажиры смогут проехать по новой высокоскоростной магистрали "Москва - Санкт-Петербург".

"Она пройдёт по территории шести субъектов федерации, в которых проживают около 30 млн человек. Это порядка 20% всего населения России. В перспективе такие выделенные высокоскоростные маршруты соединят и другие наши регионы. Будут способствовать росту туризма и деловой активности", - отметил Путин.

Высокоскоростное сообщение организуют в перспективе в направлении Рязани, Екатеринбурга, Казани, Адлера и Минска. Магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом станет первым подобным проектом. Она протянется через Великий Новгород и Тверь. А протяжённость её 679 км.

"Проект высокоскоростной магистрали предполагает высокую производственную кооперацию, участие многих трудовых коллективов и инженерных команд. А значит, хороший стимул получит целый ряд наших отраслей экономики", - сообщил Путин.

Проект, к примеру, позволит создать десятки тысяч рабочих мест. Планы построить разветвлённую сеть железных дорог для скоростного движения обсуждаются не первое десятилетие: идея возникла ещё в СССР, в 60-х годах. Но до сих пор в России нет ни одной железной дороги, где поезда двигались со скоростью свыше 250 км\ч. Пока самые быстрые в нашей стране - "Сапсаны". Они курсируют по старой железнодорожной линии, а путь преодолевают за 3 часа 43 минуты.

"Теперь мы и в финансовом смысле, в экономическом смысле, в технологическом, мы действительно созрели для того, чтобы этой сложный, но нужный нашей экономике проект реализовать", - заявил Путин.

"Когда-то история российских железных дорог начиналась с дороги Санкт-Петербург - Москва, и, наверное, тоже тогда было много сомнений, насколько этот проект реализуем, насколько он возможен и так далее. Сегодня, по сути, начинается новая история российских железных дорог, уже на современном высокотехнологичном уровне, и вы правильно сказали, что после реализации этого проекта будет новая транспортная реальность в нашей стране и объединит миллионы людей", - рассказал Собянин.

При строительстве МЦД-3, который протянулся от столицы до Зеленограда - именно оттуда на связь с президентом вышли Сергей Собянин и министр транспорта Виталий Савельев - было сделано всё, чтобы диаметр стал составной частью магистрали "Москва - Санкт-Петербург". В рамках проекта построили подходы для пропуска скоростных поездов. А уже используемый зеленоградский вокзал станет одной из остановок на пути в город на Неве. Всего их будет 12.

"Высокоскоростные магистрали, которые мы будем строить, и первая из них - это Москва - Санкт-Петербург, она коренным образом изменит транспортный ландшафт отрасли. Многое для этого сделано и делается. Я хочу отметить большую работу правительства Москвы и РЖД по строительству Центрального транспортного узла. Московских диаметров", - отметил Виталий Савельев.

Путин: Много дискуссий было по поводу финансирования, вы поддержали ряд предложений, которые были сделаны правительством и возникли в ходе обсуждения с коллегами из других регионов, решения Москву устраивают?

Собянин: Да, Владимир Владимирович, всё то, что мы обсуждали на совещаниях, будет выполнено.

Ключевой стадией реализации проекта является создание высокоскоростного поезда. Он будет состоять из 8 вагонов и развивать скорость до 400 км\ч. При необходимости составы можно будет "сдваивать".

"Для Москвы и Санкт-Петербурга - это, конечно, важнейшая дорога, которая соединит две агломерации. Миллионы людей, которые часто ездят из Москвы в Санкт-Петербург, это другое качество жизни. И другая экономика", - отметил Собянин.

Треть туристов, посещающих Санкт-Петербург, это москвичи. Многие передвигаются между городами с целью посетить родственников. Жители двух столиц регулярно совершают бизнес-поездки, и для этого часто выбирают железную дорогу: не нужно проходить длительную процедуру регистрации, а начать поездку можно из центра города. Высокоскоростные поезда будут отправляться с Ленинградского вокзала. Следующей остановкой станет вокзал, которые ещё предстоит построить - рядом со станцией метро "Рижская". Он будет иметь пересадки на все пять линий МЦД.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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