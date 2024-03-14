ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мощный циклон обрушился на Камчатку

22:32
  • четверг
  • 14 марта 2024

В регионе действует штормовое предупреждение

На Камчатку обрушился мощный циклон. Он принёс в регион метель и ураганный ветер. Его порывы в Петропавловске-Камчатском превышают 30 метров в секунду, а на побережье Тихого океана порывы выше 50 метров в секунду.

В социальных сетях жители публикуют фото упавших баннеров и дорожных знаков. В регионе действует штормовое предупреждение. Закрыты многие учебные заведения - школы, колледжи и вузы. Из-за непогоды перекрыты областные и федеральные магистрали, с полуостровом прервано и авиасообщение. Самолеты направляют на запасные аэродромы.

Подробнее – в репортаже

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Метель
Метель
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.