Мощный циклон обрушился на Камчатку

В регионе действует штормовое предупреждение

На Камчатку обрушился мощный циклон. Он принёс в регион метель и ураганный ветер. Его порывы в Петропавловске-Камчатском превышают 30 метров в секунду, а на побережье Тихого океана порывы выше 50 метров в секунду.

В социальных сетях жители публикуют фото упавших баннеров и дорожных знаков. В регионе действует штормовое предупреждение. Закрыты многие учебные заведения - школы, колледжи и вузы. Из-за непогоды перекрыты областные и федеральные магистрали, с полуостровом прервано и авиасообщение. Самолеты направляют на запасные аэродромы.

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Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

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