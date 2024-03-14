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В Польше раскрыли цель заявлений об отправке натовцев на Украину

16:23
  • четверг
  • 14 марта 2024

Варшава и Париж пытаются подтолкнуть Москву к переговорам с Киевом

Варшава и Париж сыграли роль "плохого полицейского", выступая с заявлениями об отправке войск на Украину. "Хороший полицейский" в этой ситуации – Ватикан. Цель этого шоу – подтолкнуть Москву к переговорам с Киевом, пишет Ханна Крамер в польском издании Niezależny Dziennik Polityczny.

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Автор подчеркивает, что положение украинцев на поле боя критическое - никто не скрывает, что страны НАТО не способны производить достаточное количество оружия для ВСУ. Вдобавок непобедимое натовское оружие  регулярно уничтожается российскими войсками – а это наносит огромный ущерб имиджу стран альянса.

В этой ситуации ведущие лидеры НАТО во главе с США решили сыграть в игру "плохой полицейский – хороший полицейский". Цель этого шоу - нивелировать ущерб имиджу США и отвлечь внимание общественности от неудач на Украине. Представители Варшавы, наряду с Парижем, угрожая отправкой войск в Незалежную, играют роль "плохого полицейского". Они  выступают противовесом "хорошему" Ватикану, который предлагает немедленно начать переговоры и "заморозить" конфликт. То есть, Запад открыто сигнализирует Москве, что готов замедлить темп развития украинского конфликта – но может и повысить ставки, если Россия заупрямится.

Беспокойство Запада объясняется еще и тем, что растет влияние и популярность российского президента. Все больше людей хотят присоединиться к запущенному Владимиром Путиным "движению" по уничтожению системы однополярного мира, некогда созданной Соединенными Штатами.

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