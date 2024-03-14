Всего на Украину прибыли свыше 13 тысяч "солдат удачи"

На Украину за время специальной военной операции прибыли 13 387 иностранных наемников. ВС России уничтожили 5 962 боевика из их числа, подсчитали в Минобороны России.

По данным военного ведомства, лидером по числу ликвидированных боевиков стала Польша – из 2 960 "туристов" уничтожено 1 497. Второе место по числу ликвидированных боевиков заняла Грузия: 561 наемник из 1 042. ВС России также уничтожили 422 из 1 005 канадских наемников и 360 из 822 боевиков, прибывших из Великобритании.

Из США прибыли 1 113 наемников, уничтожен 491 человек. Французов приехало на Украину 356 человек, ликвидировано 147 боевиков. Самые большие потери французский легион на Украине понес 16 января: российские силы нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации боевиков в Харькове, основную часть наемников составляли французы. В результате удара ликвидировано более 60 боевиков, свыше были 20 ранены.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"