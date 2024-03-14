Путин призвал кабмин немедленно начать работу над поставленными в послании задачами

Президент напомнил о необходимости обратной связи с обществом

Правительство России призвали немедленно приступить к реализации задач, обозначенных в президентском послании Федеральному собранию. Президент России Владимир Путин подчеркнул на совещании с членами кабмина, что планы вполне реализуемы.

По словам российского лидера, все нацпроекты направлены на достижение национальных целей развития. И в этой работе абсолютно недопустим какой-либо узковедомственный подход. Задача правительства - обеспечить слаженное взаимодействие, тесную координацию органов власти, отраслей экономики и социальной сферы.

Путин отметил, что нужно учитывать имеющийся у правительства опыт, на его основе выстраивать целостную систему управления национальными проектами. Президент призвал использовать цифровые инструменты контроля, он также напомнил о необходимости обратной связи с обществом, передает ТАСС.

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