В МГИК напомнили об уголовной ответственности за препятствование выборам

Охрана общественного порядка в дни голосования будет осуществляться не только на самих УИК, но и вокруг

За препятствование выборам предусмотрена уголовная ответственность. Об этом в четверг сообщили в Мосгоризбиркоме.

Как рассказал АГН "Москва" заместитель председателя МГИК Дмитрий Реут, есть отдельные участки (около 20), к которым прикрепилось по две-три тысячи избирателей, при том, что в среднем к одному избирательному участку в столице прикрепляются около 150 человек.

"Мы не исключаем возможности, что эта аномальная активность направлена на подготовку несогласованных протестных акций на этих избирательных участках. Например, создание очередей на участках, попытки единовременно собрать массу людей в одном помещении для голосования. Фактически речь может идти о готовящейся провокации, цель которой – воспрепятствование волеизъявлению граждан и работе избирательных комиссий", – сообщил Дмитрий Реут.

Он обратил внимание на уголовную ответственность за данные деяния.

"Обращаю внимание, что такие деяния могут образовывать состав преступления, уголовная ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 141 УК РФ ("Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, совершенное группой лиц по предварительному сговору"), лишение свободы до пяти лет. Охрана общественного порядка в дни голосования будет осуществляться не только на самих УИК, но и вокруг. Более того, на всех участках организовано видеонаблюдение. Поэтому любые попытки провокаций будут сразу же зафиксированы и пресечены", – заключил Дмитрий Реут.

Ранее сообщалось, что Московская городская избирательная комиссия разработала сценарии для любых внештатных ситуаций, которые могут возникнуть на выборах президента.

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