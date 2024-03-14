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ПВО сбила 11 воздушных целей на подлете к Белгороду

18:30
  • четверг
  • 14 марта 2024

Это третья за день атака ВСУ на регион

Противовоздушная оборона в Белгородской области сработала третий раз за день. На подлете к Белгороду сбито 11 украинских беспилотников, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Как написал Гладков в Telegram, над Белгородом и Белгородским районом российская система ПВО сбила 11 воздушных целей. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Белгород и другие города области с утра 24 марта подверглись массированным обстрелам со стороны ВСУ. По данным Минобороны, около 08.30 утра над Белгородской областью было уничтожено восемь украинских реактивных снарядов. Позже Гладков сообщил, что ПВО сбила 10 воздушных целей. За день погибли два мирных жителя, несколько человек получили ранения.

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