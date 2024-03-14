Избирательная система России готова к предстоящим выборам

До начала голосования остаются считанные часы

Избирательная система страны готова к предстоящим выборам. В ЦИК заработал информационный центр, куда из всех 89 субъектов будут стекаться данные о ходе голосования. В Общественной палате открылся ситуационный центр по наблюдению. На избирательные участки доставлены напечатанные бюллетени с высокой степенью защиты. А у кандидатов и их представителей менее суток для общения с избирателями.

"Красный контроль" - организация по наблюдению за выборами от коммунистической партии. В штабе готовятся внимательно следить за всем, что происходит на участках для голосования, чтобы незамедлительно выявлять нарушения. Кандидат от КПРФ, Николай Харитонов, решил лично убедиться, что для этого всё готово.

"Нам чужого не надо и своего мы не отдадим. Поэтому будет контроль. По всем избирательным участкам в масштабах всей страны, во всех регионах. Нам бы хотелось верить и надеяться, что выборы будут абсолютно честные и прозрачные. А избиратель выберет сам, кому быть президентом России", - заявил Николай Харитонов.

Участник президентской гонки от "Партии Роста" и партии "Новые люди" сегодня встретился в своём штабе с миссией наблюдателей от стран СНГ, прибывшей в Москву.

"Я сам был во многих странах, в том числе наблюдателем. Знаю, как это важно. Конечно, хочу пожелать вам успехов в работе. Партия "Новые люди" участвует в первый раз в выборах президента. Вы находитесь в штабе нашем. С завтрашнего дня уже будет организовано наблюдение", - отметил Владислав Даванков.

Последний день перед началом голосования кандидат от либерал-демократов Леонид Слуцкий посвятил проблемам нелегальной миграции. Он побывал в центре временного содержания иностранных граждан.

"Российский паспорт надо заслужить, нельзя совершать правонарушения, нельзя вести себя неподобающим образом. Ну и, конечно, цементирующая фундаментальная основа возможности нахождения в России, жить и работать в России – это владение русским языком", - заявил Леонид Слуцкий.

В Мосгоризбиркоме сегодня прошла церемония разделения ключей для расшифровки результатов дистанционного электронного голосования. Первый ключ эти самые данные шифрует, а второй – расшифровывает. Их сгенерировали на специальном устройстве, которое не подключено к сети интернет. Ключи разделили на пять носителей, поместили каждый в пакет, а их, в свою очередь, передали под подпись пяти ответственным лицам.

"Это хранится всё надёжно, в банковской ячейке, в специальном депозитарии, поэтому не надо переживать за сохранность. Традиционно мы знаем, что ни разу не было никаких проблем ни с охраной, ни с доставкой, ни с расшифровкой. За это точно не переживайте. И цифровая, и физическая защита в Москве всегда на высоком уровне", - сообщил Алексей Шапошников, председатель Московской городской думы.

Такая же церемония прошла и в информационном центре ЦИК. Именно здесь будут собирать и обобщать данные о подсчёте голосов по всей стране. Аккредитованы для работы почти полторы тысячи журналистов. Половина из них – представители иностранных СМИ. Всё готово к голосованию, в том числе – система безопасности.

"В прошедшую кампанию - после 23-го года - нашими специалистами было отбито чуть более 1 млн 200 тысяч атак из интернета. А с начала кампании нынешней - президентской - на сайт Центральной избирательной комиссии обрушилось уже сейчас, на вчерашний день - 12 миллионов атак. Мы представляем, что будет в эти три дня. Это опять о невмешательстве", - отметила Элла Памфилова, председатель Центральной избирательной комиссии России.

Пока идёт финальная подготовка к началу традиционного голосования, досрочное, которое охватило 42 региона России, уже завершается. Благодаря работе выездных комиссий, которые с ящиками и бюллетенями добрались к местам выполнения боевых задач, приняли участие в выборах военнослужащие и росгвардейцы.

До начала голосования остаются считанные часы. Самыми первыми на участки, конечно, придут жители Дальнего Востока. На пост президента России претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков от "Партии Роста" и партии "Новые люди", Владимир Путин - он идёт на выборы как самовыдвиженец. Представитель ЛДПР Леонид Слуцкий и КПРФ - Николай Харитонов.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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