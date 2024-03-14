В Европе думают, где найти деньги

Германия в случае поставок крылатых ракет Taurus Киеву окончательно стала бы в глазах России стороной конфликта на Украине. Такое мнение выразила депутат Бундестага Сара Вагенкнехт, выступая в парламенте страны при обсуждении вопроса о возможности передаче украинском режиму реактивных снарядов.

Выступление генсека НАТО с ежегодным отчётом о деятельности блока предсказуемо изобилует милитаристскими высказываниями. Предлагает Столтенберг, в частности, как можно скорее объединиться и нарастить на европейском континенте совместное военное производство. А также фактически прямым текстом признал причастность альянса к атакам на корабли Черноморского флота Российской Федерации.

Удары наносились британскими Storm Shadow и французскими Scalp. И раз уж они себя так зарекомендовали? следует как можно скорее нарастить их поставки Киеву - такова логика натовских генералов. Впрочем, не все участники альянса горят желанием делиться с Украиной своими дальнобойными ракетами. Немецкие депутаты в очередной раз не поддержал поставку Taurus. "За" - 190 представителей бундестага. "Против" - 495. В Берлине пытаются пересмотреть варианты бесконечной помощи киевскому режиму - у самих обнаружилась значительная дыра в военном бюджете.

"На текущий момент ни одна бригада бундесвера не готова к выполнению заданий. У нас огромные проблемы во всех видах вооруженных сил, если оценивать с точки зрения задач и ситуации. 100 миллиардов евро в спецфонде для бундесвера недостаточно, поэтому нужно уже сейчас увеличивать инвестиции", - сообщил Андре Вюстнер, глава союза военнослужащих ФРГ.

Пока в Германии спешно думают, за счёт чего бы пополнить оборонный бюджет, во Франции его продолжают успешно раздаривать. Премьер Пятой республики, выкрикивая нацистские лозунги, одобрил дальнейшую помощь киевскому режиму.

От своего правительства не отстаёт и Эммануэль Макрон. Французская газета Le Monde сообщает: президент в одной из частных бесед намекнул, что уже летом может отправить своих военных на Украину, а именно в Одессу. Никаких разговоров о мире коллективный Запад даже не поднимает. Под резкую критику попал даже Папа Римский, который заикнулся о переговорах.

Новый законопроект о поддержке Украины разрабатывают и за океаном. Только представлен он будет в формате кредита или же ленд-лиза. Это означает, что столоваться за счёт американских налогоплательщиков Киев больше не будет - рано или поздно долги придётся отдать.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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