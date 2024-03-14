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Макрон решил отправить войска в Одессу

19:43
  • четверг
  • 14 марта 2024

Идея возникла после провала украинского контрнаступления

Эммануэль Макрон одержим идеей отправить французских военных в Одессу. Президент Франции впервые высказал эту мысль 21 февраля, стоя со стаканом виски в руке перед горсткой гостей в портретном зале Елисейского дворца, пишет Le Monde.

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По данным газеты, тогда Макрон говорил об отправке "некоторых ребят в Одессу… в наступающем году". Хотя сама идея возникла у французского лидера раньше – летом 2023-го года, после провала украинского контрнаступления.

Уде через несколько дней после памятного вечера в Елисейском дворце, 26 февраля, Макрон подтвердил свое намерение. Он уже публично заявил, что не исключает отправки войск на Украину – причем не только французских, но и из армий других стран НАТО. На это заявление отреагировала лидер французских ультраправых Марин Ле Пен. Она сказала, что Макрон играет военачальника – не задумываясь при этом, что на карту поставлены мир или война в стране, а также жизни французских детей.

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