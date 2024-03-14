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Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за нарушения избирательного законодательства

19:54
  • четверг
  • 14 марта 2024

Голосование пройдет с 15 по 17 марта

Столичная прокуратура в четверг напомнила об уголовной ответственности за воспрепятствование выборам.

"Прокуратура Москвы в ходе мониторинга интернета, в том числе социальных сетей, выявила публикации, содержащие призывы в адрес неограниченного круга лиц к одновременному прибытию для участия в 12:00 17 марта 2024 года в несогласованных массовых публичных мероприятиях на избирательных участках Москвы с целью нарушения избирательного законодательства", – сообщила пресс-служба ведомства.

В прокуратуре отметили, что организация и участие в данных массовых мероприятиях наказывается по действующему законодательству страны.

"Поскольку данные незаконные действия могут воспрепятствовать свободному осуществлению гражданами своих избирательных прав и работе избирательных комиссий, разъясняем, что за их совершение по ст. 141 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность", – отметили в пресс-службе.

Ранее 14 марта в Мосгоризбиркоме напомнили об уголовной ответственности за препятствование выборам. Как сообщил заместитель председателя МГИК Дмитрий Реут, есть отдельные участки к которым прикрепилось по две-три тысячи избирателей, при том, что в среднем к одному избирательному участку в столице прикрепляются около 150 человек.

Напомним, голосование пройдет в течение трех дней - с 15 по 17 марта. Бюллетени уже доставлены во все участки.

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