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ООН отреагировала на обстрел Запорожской АЭС

19:55
  • четверг
  • 14 марта 2024

Генсек призывает гарантировать безопасность станции

Организация Объединенных Наций призывает гарантировать безопасность Запорожской АЭС. В ООН обеспокоены ситуаций вокруг станции, заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. Его попросили прокомментировать сегодняшнюю атаку ВСУ на ЗАЭС.

ВСУ обстреляли объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС
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По словам представителя ООН, необходимо, чтобы все обеспечивали гарантию безопасности Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что не хочется даже представлять, что может произойти из-за обстрела.

Ранее стало известно, что украинские войска предприняли очередную атаку на объект критической инфраструктуры – атомную электростанцию в Запорожье. По данным гендиректора АЭС Юрия Черничука, беспилотник сбросил взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища, передает РИА Новости.

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