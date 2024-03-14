ООН отреагировала на обстрел Запорожской АЭС

Генсек призывает гарантировать безопасность станции

Организация Объединенных Наций призывает гарантировать безопасность Запорожской АЭС. В ООН обеспокоены ситуаций вокруг станции, заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. Его попросили прокомментировать сегодняшнюю атаку ВСУ на ЗАЭС.

По словам представителя ООН, необходимо, чтобы все обеспечивали гарантию безопасности Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что не хочется даже представлять, что может произойти из-за обстрела.

Ранее стало известно, что украинские войска предприняли очередную атаку на объект критической инфраструктуры – атомную электростанцию в Запорожье. По данным гендиректора АЭС Юрия Черничука, беспилотник сбросил взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища, передает РИА Новости.

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